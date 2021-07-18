Медузи на Азовському морі. Фото: РІА Мелітополь

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Азовське море страждає від засилля медуз — цих морських мешканців стало настільки багато, що вся морська гладь нагадує кисіль.

Екологи заявляють, що навала медуз пов’язана зі збільшенням їхньої кількості в Чорному морі, а в Азовське море вони проникають через Керченську протоку. Про це повідомляє РІА Мелітополь.

Зазначається, що солоність Азовського моря поступово наближається до солоності Чорного моря — це відбувається через зміни у водному балансі Азовського басейну.

В Азовському морі переважають медузи двох видів:

корнеріт;

аурелія.

Медузи викликають у людей опіки шкіри та призводять до органічного забруднення моря. У великій кількості медузи стають конкурентами промислових риб, що харчуються планктоном, вони також знищують ікру пелагічних риб. Теплі зими допомагають медузам успішно пережити сезон, а велика кількість планктону, який служить їм кормом, також сприяє зростанню й поширенню безхребетних.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що навала медуз на пляжах Запорізької області спостерігається в липні. Сотні кілограмів морських тварин лопатами, тачками й руками щодня збирають співробітники баз відпочинку селища Приморський Посад.

Джерело: РІА Мелітополь