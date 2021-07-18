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Ракурс
Пограничники. Фото: Политеко

На пограничников напали на границе с РФ

18 июл 2021, 14:06
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На украинских пограничников напали ночью, 18 июля, на украинско-российском участке государственной границы.

Нападавших было трое, на место происшествия отправился глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД).

По информации МВД, ночью на границе в Сумской области произошло нападение на пограничный наряд, во время которого двум пограничникам трое неизвестных нанесли телесные повреждения.

Неизвестные похитили табельное оружие у пограничников — на данный момент совместными действиями с Национальной полицией оружие было возвращено. В то же время нападавшие объявлены в розыск.

Сообщается, что проводятся неотложные следственные действия в рамках уголовного производства, внесенного в ЕРДР по статьям 262 и 345 УК Украины (Похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боеприпасов, угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Отдельные санкции данных статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Напомним, ранее мы писали, почему сбивают российские вертолеты, которые нарушают воздушное пространство Украины и незаконно залетают на нашу территорию — объяснения от главы Государственной пограничной службы Сергея Дейнеко.

Источник: Ракурс


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