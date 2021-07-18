Погода на завтра. Фото: Istock

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Ракурс

Погода в Украине 19 июля ожидается преимущественно жаркая, но дожди на западе принесут холодный атмосферный фронт. Температура воздуха в самых «горячих» регионах достигнет отметки +35°.

Днем столбики термометров покажут от +23° до +35°. Ночи в эти сутки будут теплыми. Ветер обещают юго-западный 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 19 июля прогнозируется солнечная и жаркая, но температура пойдет на спад по сравнению с прошлым днем. Ночью температура воздуха опустится до отметки +19°, а днем ​​будет держаться на уровне от +27° до +29° тепла.

Погода в Харькове поразит рекордной жарой. Температура воздуха ночью достигнет отметки от +20° до +22°, а днем ​​столбики термометра застынут на уровне +34°.

Погодные условия в Одессе будут наблюдаться невероятно жаркие, солнце начнет припекать и разгонять температуру до рекордных отметок. Воздух днем прогреется до +35°, ночью столбики термометров покажут +22°.

Погода во Львове ожидается несколько прохладнее, прогнозируется дождь и гроза, из-за чего температура воздуха остынет. Температурные показатели будут следующими: ночью +16…+18° тепла, а днем +23…+25° тепла.

Погода в Карпатах 19 июля также встретит дождями. Столбики термометров в темное время суток покажут от +16° до +18° тепла, а днем температура достигнет +25° тепла по Цельсию.

Геомагнитная обстановка в Украине 18 июля ожидается спокойная, магнитные бури нп прогнозируются.

Напомним, ранее мы сообщали, что погода в июле 2021 года прогнозируется жаркая, со средней температурой 20−25° тепла, в горах будет 13−18° выше нуля. Месячное количество осадков ожидается 34−91 мм, в Карпатах и местами на Прикарпатье — 103−155 мм, что не превышает климатическую норму.