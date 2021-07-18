Ученые установили, как коронавирус SARS-CoV-2 инфицирует клетки человеческого мозга, фото:

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Американские ученые создали модель стволовых клеток, которая демонстрирует потенциальный путь проникновения вируса SARS-CoV-2, приводящего к развитию коронавирусной болезни COVID-19, в человеческий мозг.

Хотя предыдущие исследования показали, что нервные клетки человека устойчивы к инфекции SARS-CoV-2, начали появляться намеки, что другие типы клеток мозга могут служить «троянским конем», сообщает издание EurekAlert со ссылкой на статью в Nature Medicine.

Исследователи установили, что перициты — специализированные клетки, которые обвивают сосуды — имеют рецептор, уязвимый для SARS-CoV2.

Исследователи внедрили перициты в трехмерные культуры нервных клеток — органоиды мозга — для создания «ассемблоидов», более совершенной модели стволовых клеток человеческого тела.

Эти «ассамблоиды», кроме перицитов, содержали много типов клеток головного мозга и демонстрировали устойчивую инфекцию, вызванную SARS-CoV-2.

Коронавирус смог заразить перициты, которые становились локализованными «фабриками» по производству новых экземпляров вируса SARS-CoV-2. Затем эти местно произведенные вирусы могут распространиться на другие типы клеток, что приведет к широкому заражению. Ученые установили, что вспомогательные клетки, известные как астроциты, были основной мишенью этой вторичной инфекции.

По словам ученых, исследование показало, что один из возможных путей проникновения SARS-CoV-2 в мозг проходит через кровеносные сосуды, где SARS-CoV-2 может инфицировать перициты, а затем SARS-CoV-2 может распространиться на другие типы клеток мозга.

Как вариант, зараженные перициты могут привести к воспалению кровеносных сосудов с последующим образованием тромбов, инсультом или кровоизлияниями — осложнениями, которые наблюдаются у многих пациентов с SARS-CoV-2, которых госпитализировали в отделения интенсивной терапии, — отмечают исследователи.

Источник: EurekAlert