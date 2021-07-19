Инновационные препараты от коронавируса пообещали в Минздраве

Ляшко. Фото: Громадське

https://racurs.ua/n157594-innovacionnye-preparaty-ot-koronavirusa-poobeschali-v-minzdrave.html

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Коронавирус в Украине начнут лечить по-новому. Глава Минздрава Виктор Ляшко анонсировал появление в Украине новых препаратов прямого действия на коронавирус.

Украинцам новые лекарства представят в ближайшее время. Об этом глава Минздрава заявил в эфире телеканала «Украина».

Министр отметил, что заявления о выходе инновационных препаратов последуют через неделю-две. Особенностью лекарств является то, что они действуют непосредственно на вирус.

Также он отметил, что в Украине уже присутствует штамм коронавируса «Дельта», а уже через месяц-два он вытеснит все другие разновидности COVID- 19. Поэтому приоритетной остается массовая вакцинация.

Мы сегодня иначе готовим системы кислородного обеспечения. 700 млн гривен были выделены на кислородные концентраторы. И люди, которые прошли активную фазу, смогут быть выписаны и получат концентратор от семейного врача, — добавил Ляшко.

Напомним, ранее мы сообщали, что Украина получила 2 млн доз мРНК-вакцины от правительства США через глобальную инициативу COVAX.