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У Японії зник учасник Олімпійських ігор з Уганди важкоатлет Джуліус Ссекітолеко, фото: casino-guiden.com

У Японії зник учасник Олімпіади — заявив про небажання повертатися в Африку

18 лип 2021, 22:12
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У Японії зник важкоатлет з Уганди Джуліус Сcекітолеко.

Знайдено його записку, в якій спортсмен написав, що його життя на батьківщині було занадто важким, тож він хоче залишитися та працювати в Японії, повідомляє CNN з посиланням на японських чиновників.

20-річний важкоатлет Сcекітолеко після свого прибуття до Японії не пройшов кваліфікацію на Олімпійські ігри і повинен був вилетіти назад в Уганду 20 липня.

Але востаннє його бачили вранці 16 липня на станції біля готелю в місті Ідзумі-Сано, де проживала збірна Уганди. Спортсмен придбав квиток на потяг до розташованого за 200 км міста Нагої.

Зникнення Сcекітолеко помітили через кілька годин того ж дня — він мав здати тест на коронавірус. Поліція продовжує його розшукувати.

Варто додати, що Сcекітолеко у 2018 році брав участь у Іграх Співдружності (змаганнях спортсменів з країн Британської Співдружності) в австралійському місті Голд-Кості. Тоді під час змагань зникли двоє спортсменів з Уганди, а також представники Руанди та Камеруну.

У Японії зник учасник Олімпійських ігор з Уганди важкоатлет Джуліус Ссекітолеко, фото: casino-guiden.com

Нагадаємо, в Олімпійському селищі в Токіо нещодавно зафіксували спалах коронавірусу.

Джерело: CNN


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