В Японии исчез участник Олимпийских игр из Уганды Джулиус Ссекитолеко, фото: casino-guiden.com

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В Японии исчез тяжелоатлет из Уганды Джулиус Сcекитолеко.

Найдена его записка, в которой спортсмен написал, что его жизнь на родине была слишком тяжелой и он хочет остаться и работать в Японии, сообщает CNN со ссылкой на японских чиновников.

20-летний спортсмен Сcекитолеко после своего прибытия в Японию не прошел квалификацию на Олимпийские игры и должен был вылететь обратно в Уганду 20 июля.

Но в последний раз его видели утром 16 июля на станции возле гостиницы в городе Идзумисано, где проживала сборная Уганды. Спортсмен приобрел билет на поезд к расположенному в 200 км городу Нагоя.

Исчезновение Сcекитолеко заметили спустя несколько часов в тот же день — он должен был сдать тест на коронавирус. Полиция продолжает его разыскивать.

Стоит добавить, что Сcекитолеко в 2018 году участвовал в Играх Содружества (соревнованиях спортсменов из стран Британского Содружества) в австралийском городе Голд-Косте. Тогда во время соревнований исчезли двое спортсменов из Уганды, а также представители Руанды и Камеруна.

Напомним, в Олимпийской деревне в Токио недавно зафиксировали вспышку коронавируса.

Источник: CNN