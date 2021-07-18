Меркель не нашла слов, чтобы описать последствия наводнения в Германии

Германия пострадала от наводнений, фото: Deutsche Welle

https://racurs.ua/n157592-merkel-ne-nashla-slov-chtoby-opisat-posledstviya-navodneniya-v-germanii.html

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Ангела Меркель, канцлер Германии, посетила населенные пункты, которые недавно пострадали в результате масштабного наводнения на западе страны.

Увиденное она описала как «сюрреалистические и жуткие картины», сообщает издание Deutsche Welle.

В немецком языке не хватает слов, чтобы описать вызванное здесь опустошение, — подчеркнула она.

По словам Меркель, эта катастрофа показала, что к проблемам изменения климата необходимо более пристальное внимание. Канцлер пообещала, что власти страны будут проводить долгосрочную политику, «которая будет учитывать природу и климат в большей степени, чем в последние годы».

Она также сообщила, что федеральное правительство Германии 21 июля примет решение о пакете помощи. Эта помощь будет включать как краткосрочную поддержку, так и среднесрочные задачи и восстановление инфраструктуры в долгосрочной перспективе.

Премьер-министр Рейнланд-Пфальца Малую Драер, которая сопровождала канцлера, отметила, что отстроить пострадавшие районы удастся только благодаря долгосрочным усилиям.

Пройдет много времени, прежде чем люди смогут снова сказать: я узнаю свой край, — подчеркнула она.

Жертвами наводнений, произошедших 15 июля, стали по меньшей мере 156 человек, еще 670 получили травмы.

Источник: Deutsche Welle