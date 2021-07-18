День тренера приходится на 19 июля, фото: Wallpaper Safari

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Ракурс

19 июля в Украине отмечают профессиональный праздник — День тренера. Этот праздник был введен в этом году указом президента Украины Владимира Зеленского № 263/2021 от 24 июня «…на поддержку инициативы работников сферы физической культуры и спорта».

Дата 19 июля для празднования этого праздника выбрана, поскольку в этот день в 1996 году в Олимпийских играх впервые приняла участие отдельная команда независимой Украины.

На летних и зимних Олимпийских играх 1992 года, которые происходили вскоре после распада СССР, украинские спортсмены входили в состав Объединенной команды, представлявшей 12 из 15 бывших республик Советского Союза. Эстония, Латвия и Литва тогда уже соревновались отдельно. Объединенную команду неофициально называли командой Содружества Независимых Государств.

Православная церковь в этот день чтит святого Сисоя Великого — монаха-отшельника, который в V в. н. е. жил в пустыне в Египте. Считается, что Сысой творил чудеса, в частности воскресил одного из умерших паломников.

В народе считалось, что роса в этот день приобретает особую целебную силу. Поэтому крестьяне утром 19 июля пытались пройти по ней босиком и провести скот.

Народные приметы: