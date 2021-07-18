День тренера припадає на 19 липня, фото: Wallpaper Safari

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19 липня в Україні відзначають професійне свято — День тренера. Це свято було запроваджене у цьому році указом президента України Володимира Зеленського № 263/2021 від 24 червня «…на підтримку ініціативи працівників сфери фізичної культури і спорту».

Дату 19 липня для відзначення цього свята обрано, оскільки цього дня у 1996 році в Олімпійських іграх вперше взяла участь окрема команда незалежної України.

На літніх та зимових Олімпійських іграх 1992 року, які відбувалися невдовзі після розпаду СРСР, українські спортсмени входили до складу Об'єднаної команди, яка представляла 12 з 15 колишніх республік Радянського Союзу. Естонія, Латвія та Литва тоді вже змагалися окремо. Об'єднану команду неофіційно називали командою Співдружності Незалежних Держав.

Православна церква цього дня вшановує святого Сисоя Великого — ченця-самітника, який у V ст. н. е. жив у пустелі в Єгипті. Вважається, що Сисою творив чудеса, зокрема воскресив одного з померлих паломників.

У народі вважалося, що роса цього дня набуває особливої цілющої сили. Тож селяни вранці 19 липня намагалися пройти по ній босоніж та провести худобу.

Народні прикмети: