Напад на прикордонників на Сумщині стався 18 липня, фото: ДПСУ

https://racurs.ua/ua/n157590-napad-na-prykordonnykiv-sbu-vidstoronyla-prychetnyh.html

Ракурс

Служба безпеки України (СБУ) на час проведення досудового розслідування відсторонила від роботи співробітників, причетних до нападу на українських прикордонників на Сумщині, який стався в ніч на сьогодні, 18 липня.

Про це повідомляє «24 канал» з посиланням на прес-службу СБУ.

СБУ встановила причетність людей, які здійснили хуліганський напад на прикордонний наряд на Сумщині, і передала їх органам слідства, — зазначають у спецслужбі.

Зазначається, що в СБУ обіцяють сприятиме слідству. Пріоритетом є встановлення усіх деталей інциденту.

У відомстві наголошують, що винні мають бути покарані, незалежно від їхніх прізвищ та посад.

Нагадаємо, в результаті нападу постраждали двоє прикордонників. Нападники також забрали їхню зброю, яку правоохоронці згодом виявили неподалік. У Держприкордонслужбі раніше заявляли, що напад, ймовірно, було здійснено з території України.

Джерело: «24 канал»