Нападение на пограничников на Сумщине произошло 18 июля, фото: ГПСУ

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Служба безопасности Украины (СБУ) на время проведения досудебного расследования отстранила от работы сотрудников, причастных к нападению на украинских пограничников на Сумщине, которое произошло в ночь на сегодня, 18 июля.

Об этом сообщает «24 канал» со ссылкой на пресс-службу СБУ.

СБУ установила причастность людей, совершивших хулиганское нападение на пограничный наряд на Сумщине, и передала их органам следствия, — отмечают в спецслужбе.

Отмечается, что в СБУ обещают способствовать следствию. Приоритетом является установление все деталей инцидента.

В ведомстве подчеркивают, что виновные должны быть наказаны, независимо от их фамилий и должностей.

Напомним, в результате нападения пострадали двое пограничников. Нападавшие также забрали их оружие, которое правоохранители впоследствии обнаружили неподалеку. В Госпогранслужбе ранее заявляли, что нападение, вероятно, было осуществлено с территории Украины.

Источник: «24 канал»