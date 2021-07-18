Нападение на пограничников — в ГПСУ рассказали деталиhttps://racurs.ua/n157585-napadenie-na-pogranichnikov-v-gpsu-rasskazali-detali.htmlРакурс
Нападение на украинских пограничников произошло в ночь на сегодня, 18 июля, на украинском-российском участке госграницы в Сумской области.
Нападавшие не имели при себе оружия. Они завладели оружием пограничников, однако выбросили его неподалеку. Об этом сообщает агентство «РБК-Украина» со ссылкой на представителя Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко.
По словам Демченко, двум пограничникам, которые были в составе пограничного отряда, нападавшие нанесли телесные повреждения. Злоумышленники завладели табельным оружием, которое впоследствии выбросили недалеко от места инцидента, где его нашли правоохранители.
Нападавших в настоящее время ищут.
Предварительно, нападавшие не были вооружены, однако их действия были такими, что военные не смогли применить оружие, чтобы обезопасить свою жизнь, — добавил Демченко.
По информации издания SumyToday, нападавшими якобы были сотрудники СБУ и теперь этим делом занимается ГБР. По словам Демченко, у Госпогранслужбы в настоящее время такой информации нет.
Источник: «РБК-Украина», SumyToday