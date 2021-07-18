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Нападение на пограничников произошло на Сумщине, фото: ГПСУ

Нападение на пограничников — в ГПСУ рассказали детали

18 июл 2021, 17:20
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Нападение на украинских пограничников произошло в ночь на сегодня, 18 июля, на украинском-российском участке госграницы в Сумской области.

Нападавшие не имели при себе оружия. Они завладели оружием пограничников, однако выбросили его неподалеку. Об этом сообщает агентство «РБК-Украина» со ссылкой на представителя Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко.

По словам Демченко, двум пограничникам, которые были в составе пограничного отряда, нападавшие нанесли телесные повреждения. Злоумышленники завладели табельным оружием, которое впоследствии выбросили недалеко от места инцидента, где его нашли правоохранители.

Нападавших в настоящее время ищут.

Предварительно, нападавшие не были вооружены, однако их действия были такими, что военные не смогли применить оружие, чтобы обезопасить свою жизнь, — добавил Демченко.

По информации издания SumyToday, нападавшими якобы были сотрудники СБУ и теперь этим делом занимается ГБР. По словам Демченко, у Госпогранслужбы в настоящее время такой информации нет.

Источник: «РБК-Украина», SumyToday


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