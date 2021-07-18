«Отключить мобильный» посоветовал Папа Римский в первой после операции проповедиhttps://racurs.ua/n157584-otkluchit-mobilnyy-posovetoval-papa-rimskiy-v-pervoy-posle-operacii-propovedi.htmlРакурс
Папа Римский Франциск впервые появился на публике со времени возвращения в Ватикан после 11-дневного пребывания в больнице.
В своем еженедельном обращении из окна с видом на площадь Святого Петра он призвал верующих сделать перерыв и отвлечься от стрессов современной жизни, сообщает агентство Reuters.
Давайте прекратим безумную беготню, продиктованную нашей повесткой дня. Давайте научимся делать перерыв, отключать мобильный телефон, — призвал он.
4 июля 84-летнему понтифику в ходе операции удалили часть толстой кишки. Франциск впервые за время восьмилетнего папства столкнулся с серьезной проблемой со здоровьем.
В Ватикан он вернулся 14 июля и ему понадобилась помощь, чтобы покинуть автомобиль. Однако во время воскресной проповеди он уже выглядел и говорил хорошо, хоть голос был не такой сильный, как до госпитализации.
Напомним, в декабре 2020 года Папа Римский, в связи с пандемией коронавируса, объявил год отпущения грехов тем, кто покается.
Источник: Reuters