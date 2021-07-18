Папа Римский Франциск, фото: Reuters

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Папа Римский Франциск впервые появился на публике со времени возвращения в Ватикан после 11-дневного пребывания в больнице.

В своем еженедельном обращении из окна с видом на площадь Святого Петра он призвал верующих сделать перерыв и отвлечься от стрессов современной жизни, сообщает агентство Reuters.

Давайте прекратим безумную беготню, продиктованную нашей повесткой дня. Давайте научимся делать перерыв, отключать мобильный телефон, — призвал он.

4 июля 84-летнему понтифику в ходе операции удалили часть толстой кишки. Франциск впервые за время восьмилетнего папства столкнулся с серьезной проблемой со здоровьем.

В Ватикан он вернулся 14 июля и ему понадобилась помощь, чтобы покинуть автомобиль. Однако во время воскресной проповеди он уже выглядел и говорил хорошо, хоть голос был не такой сильный, как до госпитализации.

Напомним, в декабре 2020 года Папа Римский, в связи с пандемией коронавируса, объявил год отпущения грехов тем, кто покается.

Источник: Reuters