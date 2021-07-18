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Ракурс
Папа Римський Франциск, фото: Reuters

«Вимкнути мобільний» порадив Папа Римській у першій після операції проповіді

18 лип 2021, 16:41
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Папа Римський Франциск вперше з’явився на публіці з часу повернення до Ватикану після 11-денного перебування в лікарні.

У своєму щотижневому зверненні з вікна з видом на площу Святого Петра він закликав вірян зробити перерву і відволіктися від стресів сучасного життя, повідомляє агентство Reuters.

Давайте припинимо божевільну біганину, продиктовану нашими порядком денним. Давайте навчимося робити перерву, відключати мобільний телефон, — закликав він.

4 липня 84-річному понтифіку в ході операції видалили частину товстої кишки. Франциск вперше за час восьмирічного папства зіткнувся з серйозною проблемою зі здоров’ям.

До Ватикану він повернувся 14 липня і йому знадобилася допомога помічників, щоб залишити автомобіль. Проте під час недільної проповіді він вже виглядав і говорив добре, хоч голос був не такий сильний, як до госпіталізації.

Нагадаємо, у грудні 2020 року Папа Римський, у зв’язку з пандемією коронавірусу, оголосив рік відпущення гріхів тим, хто покається.

Джерело: Reuters


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