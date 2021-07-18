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Ракурс
В низці регіонів України встановляться небезпечні метеорологічні явища

Грози, град та шквали — синоптики попереджають про погіршення погоди

18 лип 2021, 15:58
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Погіршення погоди, яке принесе з собою небезпечні метеорологічні явища, очікується 18−19 липня в низці регіонів України.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС з посилання на дані українського Гідрометцентру.

Так, у Києві та Київській області сьогодні, 18 липня, очікуються грози, град та шквали 15−20 м/с. Завтра, 19 липня, у місті та області можливі грози, вдень — місцями град та шквали 15−20 м/с.

У північних областях сьогодні в другій половині дня і до кінця доби можливі грози, подекуди град та шквали.

Крім того, 19 липня у Карпатах очікуються значні дощі. Завтра у західних, а вдень також і в північних, Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях очікуються грози, місцями град та шквали 15−20 м/с.

Нагадаємо, найближчими днями в Україні очікується зменшення спеки.

Джерело: Ракурс


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