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В ряде регионов Украины установятся опасные метеорологические явления

Грозы, град и шквалы — синоптики предупреждают об ухудшении погоды

18 июл 2021, 15:58
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Ухудшение погоды, которое принесет с собой опасные метеорологические явления, ожидается 18−19 июля в ряде регионов Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на данные украинского Гидрометцентра.

Так, в Киеве и Киевской области сегодня, 18 июля, ожидаются грозы, град и шквалы 15−20 м/с. Завтра, 19 июля, в городе и области возможны грозы, днем ​​- местами град и шквалы 15−20 м/с.

В северных областях сегодня во второй половине дня и до конца суток возможны грозы, местами град и шквалы.

Кроме того, 19 июля в Карпатах ожидаются значительные дожди. Завтра в западных, а днем также и в северных, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях ожидаются грозы, местами град и шквалы 15−20 м/с.

Напомним, в ближайшие дни в Украине ожидается уменьшение жары.

Источник: Ракурс


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