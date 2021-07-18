Напад на прикордонників стався на Сумщині, фото: ДПСУ

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Напад на українських прикордонників стався в ніч на сьогодні, 18 липня, на українсько-російській ділянці держкордону у Сумській області.

Нападники не мали при собі зброї. Вони заволоділи зброєю прикордонників, проте викинули її неподалік. Про це повідомляє агентство «РБК-Україна» з посиланням на речника Держприкордонслужби України Андрія Демченка.

За словами Демченка, двом прикордонникам, які були у складі прикордонного загону, нападники завдали тілесних ушкоджень. Зловмисники заволоділи табельною зброєю, яку згодом викинули неподалік місця інциденту, де її знайшли правоохоронці.

Нападників наразі шукають.

Попередньо, нападники не були озброєні, проте їхні дії були такими, що військові не змогли застосувати зброю, щоб убезпечити своє життя, — додав Демченко.

За інформацією видання SumyToday, нападниками нібито були співробітники СБУ і наразі цією справою займається ДБР. За словами Демченка, у Держприкордонслужби наразі такої інформації немає.

Джерело: «РБК-Україна», SumyToday