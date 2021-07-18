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Во время заезда «Формулы-1» болид Ферстаппена разбился после столкновения с Хэмилтоном, фото: sports.ru
Столкновение болидов произошло на «Формуле-1» — лидер выбыл из гонки (ВИДЕО)https://racurs.ua/n157589-stolknovenie-bolidov-proizoshlo-na-formule-1-lider-vybyl-iz-gonki-video.htmlРакурс
Лидер «Формулы-1» Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» выбыл из Гран-при британского Сильверстоуна в самом начале гонки.
Его болид столкнулся с болидом главным соперника — Льюиса Хэмилтона из команды «Мерседес», сообщает издание Eurosport.
Отмечается, что фавориты сезона уже на первом круге вступили в тесную борьбу и на одном из поворотов заднее колесо болида Ферстаппена столкнулось с передним Хэмилтона.
В результате болид Ферстаппена вылетел с трассы и разбился о барьеры.
Ферстаппен не пострадал — он оставил трассу самостоятельно и показал болельщикам большой палец. Заезд остановили на длительный срок.
Что касается Хэмилтона, то он продолжил гонку, получив штраф в 10 секунд.
What is Hamilton doing, honestly �#f1#formula1#BritishGP#Hamilton#verstappen#Verstappen#lewishamilton#crashpic.twitter.com/fQ69a92PfJ— formula1. sheesh (@f1sheesh) July 18, 2021
Напомним, в конце июня во время этапа велосоревнований «Тур де Франс» одна из болельщиц вызвала массовое столкновение велосипедистов.
Источник: Eurosport
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