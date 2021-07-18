Во время заезда «Формулы-1» болид Ферстаппена разбился после столкновения с Хэмилтоном, фото: sports.ru

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Лидер «Формулы-1» Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» выбыл из Гран-при британского Сильверстоуна в самом начале гонки.

Его болид столкнулся с болидом главным соперника — Льюиса Хэмилтона из команды «Мерседес», сообщает издание Eurosport.

Отмечается, что фавориты сезона уже на первом круге вступили в тесную борьбу и на одном из поворотов заднее колесо болида Ферстаппена столкнулось с передним Хэмилтона.

В результате болид Ферстаппена вылетел с трассы и разбился о барьеры.

Ферстаппен не пострадал — он оставил трассу самостоятельно и показал болельщикам большой палец. Заезд остановили на длительный срок.

Что касается Хэмилтона, то он продолжил гонку, получив штраф в 10 секунд.

Напомним, в конце июня во время этапа велосоревнований «Тур де Франс» одна из болельщиц вызвала массовое столкновение велосипедистов.

Источник: Eurosport