Российский модуль МКС снова «протекает»

Российский модуль МКС теряет воздух, фото: 360tv.ru

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В Международной космической станции (МКС) определили несколько возможных мест утечки воздуха.

Все они расположены в российском модуле «Звезда». Об этом сообщает агентство РИА «Новости» со ссылкой на представителя консультативного совета NASA по аэрокосмической безопасности Дэвида Уэста.

По словам Уэста, накладками или герметиком заделаны уже трое из таких мест.

Но пока это не полностью уменьшило темп утечки, — отметил он.

В то же время он заверил, что утечка не угрожает безопасности экипажа.

Небольшую утечку на МКС зафиксировали еще в сентябре 2019 года. Год спустя в модуле «Звезда» обнаружили трещину, которую починили в марте 2021 года.

Потом нашли и починили еще одну трещину, но утечка не прекратилась, хотя ее темпы уменьшилась.

На МКС давление воздуха в сутки падает на 0,4 мм ртутного столба. Это далеко до аварийных значений — от 0,5 мм в минуту — но для поддержания давления регулярно приходится поддувать воздух, используя запасы азота и кислорода.

Напомним, недавно на МКС обнаружили дыры в скафандрах российских космонавтов.

Источник: РИА «Новости»