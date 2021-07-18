На украинских пограничников в Сумской области было совершено нападение, фото: ГНСУ

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Нападение на украинских пограничников, которое произошло на участке госграницы с Россией в Сумской области, могло быть осуществлено с территории Украины.

Об этом сообщает агентство «РБК-Украина» со ссылкой на представителя Госпогранслужбы Андрея Демченко.

Признаков нарушения границы не было, поэтому остается только направление с тыла Украины, — отметил Демченко.

Нападение на пограничников произошло в ночь на сегодня, 18 июля. В Госпогранслужбе отмечают, что нападавших было трое и они действовали таким образом, что пограничники «не смогли применить оружие, чтобы обезопасить свою жизнь».

Напомним, по информации сумских СМИ, нападавшими на пограничников могли быть сотрудники СБУ. Инцидент произошел неподалеку от поселка Краснополье, на направлении Рясное-Дроновка.

Источник: «РБК-Украина»