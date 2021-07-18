Украинский бегун установил рекорд в 30-градусную жару

Украинский бегун установил рекорд в 30-градусную жаруhttps://racurs.ua/n157586-ukrainskiy-begun-ustanovil-rekord-v-30-gradusnuu-jaru.htmlРакурс
Украинский бегун Андрей Ткачук стал вторым человеком в истории с 48-часового бега (разновидности ультрамарафона, в котором каждый участник пытается пробежать как можно большую дистанцию за соответствующий промежуток времени).
На Чемпионате Украины в Виннице Ткачук преодолел фантастических 435 км 446 метров, чем установил национальный рекорд. Об этом сообщает издание «Ногибоги».
Отмечается, что украинский спортсмен вплотную подобрался к результату греческого бегуна Яноса Куроса, который в 1996 году пробежал 473 км.
И это при жаре в 30 градусов! — подчеркивает издание.
Отмечается, что предыдущий рекорд Украины в 48-часовом беге также принадлежит Ткачуку — в 2019 году он пробежал 370 км. А неделю назад он выиграл национальный чемпионат по горному бегу и трейлу в Славском на дистанции 80 км (с результатом 8:48:23).
Напомним, в мае был установлен рекорд Украины по перетягиванию поезда метро.
Источник: «Ногибоги»