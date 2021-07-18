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Ракурс
Андрей Ткачук стал вторым человеком в истории 48-часового бега, фото: «Ногибоги»

Украинский бегун установил рекорд в 30-градусную жару

18 июл 2021, 17:59
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Украинский бегун Андрей Ткачук стал вторым человеком в истории с 48-часового бега (разновидности ультрамарафона, в котором каждый участник пытается пробежать как можно большую дистанцию за соответствующий промежуток времени).

На Чемпионате Украины в Виннице Ткачук преодолел фантастических 435 км 446 метров, чем установил национальный рекорд. Об этом сообщает издание «Ногибоги».

Отмечается, что украинский спортсмен вплотную подобрался к результату греческого бегуна Яноса Куроса, который в 1996 году пробежал 473 км.

И это при жаре в 30 градусов! — подчеркивает издание.

Отмечается, что предыдущий рекорд Украины в 48-часовом беге также принадлежит Ткачуку — в 2019 году он пробежал 370 км. А неделю назад он выиграл национальный чемпионат по горному бегу и трейлу в Славском на дистанции 80 км (с результатом 8:48:23).

Андрей Ткачук стал вторым человеком в истории 48-часового бега, фото: «Ногибоги»

Напомним, в мае был установлен рекорд Украины по перетягиванию поезда метро.

Источник: «Ногибоги»

Источник: Ракурс


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