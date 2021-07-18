Український бігун встановив рекорд у 30-градусну спеку

Андрій Ткачук став другою людиною в історії 48-годинного бігу, фото: «Ногибоги»

https://racurs.ua/ua/n157586-ukrayinskyy-bigun-vstanovyv-rekord-u-30-gradusnu-speku.html

Ракурс

Український бігун Андрій Ткачук став другою людиною в історії з 48-годинного бігу (різновиду ультрамарафону, в якому кожен учасник намагається пробігти якомога більшу дистанцію за відповідний проміжок часу).

На Чемпіонаті України у Вінниці Ткачук подолав фантастичних 435 км 446 метрів, чим встановив національний рекорд. Про це повідомляє видання «Ногибоги».

Зазначається, що український спортсмен впритул підібрався до результату грецького бігуна Яноса Куроса, який у 1996 році пробіг 473 км.

І це при спеці в 30 градусів! — наголошує видання.

Зазначається, що попередній рекорд України в 48-годинному бігу також належить Ткачуку — у 2019 році він пробіг 370 км. А тиждень тому він виграв національний чемпіонат з гірського бігу та трейлу в Славському на дистанції 80 км (з результатом 8:48:23).

Нагадаємо, у травні було встановлено рекорд України з перетягування потягу метро.

Джерело: «Ногибоги»