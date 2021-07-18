На українських прикордонників у Сумській області було здійснено напад, фото: ДПСУ

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Напад на українських прикордонників, який стався на ділянці держкордону з Росією у Сумській області, міг бути здійснений з території України.

Про це повідомляє агентство «РБК-Україна» з посиланням на речника Держприкордонслужби Андрія Демченка.

Ознак порушення кордону не було, тому залишається тільки напрямок з тилу України, — зазначив Демченко.

Напад на прикордонників стався в ніч на сьогодні, 18 липня. У Держприкордонслужбі зазначають, що нападників було троє і вони діяли в такий спосіб, що прикордонники «не змогли застосувати зброю, щоб убезпечити своє життя».

Нагадаємо, за інформацією сумських ЗМІ, нападниками на прикордонників могли бути співробітники СБУ. Інцидент стався неподалік від селища Краснопілля, на напрямку Рясне-Дронівка.

Джерело: «РБК-Україна»