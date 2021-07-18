Російський модуль МКС знову «протікає"

Російський модуль МКС втрачає повітря, фото: 360tv.ru

https://racurs.ua/ua/n157588-rosiyskyy-modul-mks-znovu-protikaie.html

Ракурс

У Міжнародній космічній станції (МКС) визначили кілька можливих місць витоку повітря.

Усі вони розташовані в російському модулі «Звєзда». Про це повідомляє агентство РІА «Новости» з посиланням на представника консультативної ради NASA з аерокосмічної безпеки Девіда Уеста.

За словами Уеста, накладками або герметиком залатані вже троє з таких місць.

Але поки це не повністю зменшило темп витоку, — зазначив він.

Водночас він запевнив, що витік не загрожує безпеці екіпажу.

Невеликий витік на МКС зафіксували ще у вересні 2019 року. Рік по тому у модулі «Звєзда» виявили тріщину, яку залатали у березні 2021 року.

Потім знайшли і залатали ще одну тріщину, але витік не припинилася, хоча його темпи зменшилася.

На МКС тиск повітря за добу падає на 0,4 мм ртутного стовпчика. Це далеко до аварійних значень — від 0,5 мм у хвилину — проте для підтримання тиску регулярно доводиться піддувати повітря, використовуючи запаси азоту та кисню.

Нагадаємо, нещодавно на МКС виявили дірки в скафандрах російських космонавтів.

Джерело: РІА «Новости»