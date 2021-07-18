Російський модуль МКС знову «протікає"https://racurs.ua/ua/n157588-rosiyskyy-modul-mks-znovu-protikaie.htmlРакурс
У Міжнародній космічній станції (МКС) визначили кілька можливих місць витоку повітря.
Усі вони розташовані в російському модулі «Звєзда». Про це повідомляє агентство РІА «Новости» з посиланням на представника консультативної ради NASA з аерокосмічної безпеки Девіда Уеста.
За словами Уеста, накладками або герметиком залатані вже троє з таких місць.
Але поки це не повністю зменшило темп витоку, — зазначив він.
Водночас він запевнив, що витік не загрожує безпеці екіпажу.
Невеликий витік на МКС зафіксували ще у вересні 2019 року. Рік по тому у модулі «Звєзда» виявили тріщину, яку залатали у березні 2021 року.
Потім знайшли і залатали ще одну тріщину, але витік не припинилася, хоча його темпи зменшилася.
На МКС тиск повітря за добу падає на 0,4 мм ртутного стовпчика. Це далеко до аварійних значень — від 0,5 мм у хвилину — проте для підтримання тиску регулярно доводиться піддувати повітря, використовуючи запаси азоту та кисню.
Нагадаємо, нещодавно на МКС виявили дірки в скафандрах російських космонавтів.
Джерело: РІА «Новости»