Під час заїзду «Формули-1» болід Ферстаппена розбився після зіткнення з Гемілтоном, фото: sports.ru

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Ракурс

Лідер «Формули-1» Макс Ферстаппен з команди «Ред Булл» вибув з гран-прі британського Сільверстоуну на самому початку гонки.

Його болід зіткнувся з болідом головно суперника — Люіса Гемілтона з команди «Мерседес», повідомляє видання Eurosport.

Зазначається, що фаворити сезону вже на першому колі вступили в тісну боротьбу і на одному з поворотів заднє колесо боліда Ферстаппена зіштовхнулося з переднім Гемілтона.

В результаті болід Ферстаппена вилетів з траси і розбився об бар'єри.

Ферстаппен не постраждав — він залишив трасу самостійно і показав вболівальникам великий палець. Заїзд зупинили на тривалий термін.

Що стосується Гемілтона, то він продовжив гонку, отримавши штраф в 10 секунд.

Нагадаємо, наприкінці червня під час етапу велозмагань «Тур де Франс» одна з вболівальниць спричинила масове зіткнення велосипедистів.

Джерело: Eurosport