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Під час заїзду «Формули-1» болід Ферстаппена розбився після зіткнення з Гемілтоном, фото: sports.ru
Зіткнення болідів сталося на «Формулі-1» — лідер вибув з гонки (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n157589-zitknennya-bolidiv-stalosya-na-formuli-1-lider-vybuv-z-gonky-video.htmlРакурс
Лідер «Формули-1» Макс Ферстаппен з команди «Ред Булл» вибув з гран-прі британського Сільверстоуну на самому початку гонки.
Його болід зіткнувся з болідом головно суперника — Люіса Гемілтона з команди «Мерседес», повідомляє видання Eurosport.
Зазначається, що фаворити сезону вже на першому колі вступили в тісну боротьбу і на одному з поворотів заднє колесо боліда Ферстаппена зіштовхнулося з переднім Гемілтона.
В результаті болід Ферстаппена вилетів з траси і розбився об бар'єри.
Ферстаппен не постраждав — він залишив трасу самостійно і показав вболівальникам великий палець. Заїзд зупинили на тривалий термін.
Що стосується Гемілтона, то він продовжив гонку, отримавши штраф в 10 секунд.
What is Hamilton doing, honestly �#f1#formula1#BritishGP#Hamilton#verstappen#Verstappen#lewishamilton#crashpic.twitter.com/fQ69a92PfJ— formula1. sheesh (@f1sheesh) July 18, 2021
Нагадаємо, наприкінці червня під час етапу велозмагань «Тур де Франс» одна з вболівальниць спричинила масове зіткнення велосипедистів.
Джерело: Eurosport
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