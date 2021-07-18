Меркель не знайшла слів, щоб описати наслідки повені в Німеччині

Німеччина постраждала від повеней, фото: Deutsche Welle

https://racurs.ua/ua/n157592-merkel-ne-znayshla-sliv-schob-opysaty-naslidky-poveni-v-nimechchyni.html

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Ангела Меркель, канцлер Німеччини, відвідала населені пункти, які нещодавно постраждали в результаті масштабної повені на заході країни.

Побачене вона описала як «сюрреалістичні і моторошні картини», повідомляє видання Deutsche Welle.

У німецькій мові бракує слів, аби описати спричинене тут спустошення, — наголосила вона.

За словами Меркель, ця катастрофа показала, що до проблем зміни клімату необхідна більш пильна увага. Канцлер пообіцяла, що влада країни проводитиме довгострокову політику, «яка буде враховувати природу і клімат більшою мірою, ніж в останні роки».

Вона також повідомила, що федеральний уряд Німеччини 21 липня ухвалить рішення про пакет допомоги. Ця допомога включатиме як короткострокову підтримку, так і середньострокові завдання та відбудову інфраструктури у довгостроковій перспективі.

Прем'єр-міністр Рейнланд-Пфальцу Малу Драєр, яка супроводжувала канцлера, зазначила, що відбудувати постраждалі райони вдасться лише завдяки довгостроковим зусиллям.

Мине багато часу, перш ніж люди зможуть знову сказати: я впізнаю свій край, — наголосила вона.

Жертвами повеней, які сталися 15 липня, стали щонайменше 156 людей, ще 670 отримали травми.

Джерело: Deutsche Welle