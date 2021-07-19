Субсидії не переоформляють автоматично — що робити

Субсидії. Фото: Капитал

https://racurs.ua/ua/n157598-subsydiyi-ne-pereoformlyaut-avtomatychno-scho-robyty.html

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Субсидії у 2021 році виплачуватимуться за новими правилами — тепер пільги на сплату комунальних послуг даватимуть готівкою, а не банку, який веде розрахунки.

Якщо кошти за субсидію перераховувалися в «Ощадбанк», то пакет документів на отримання допомоги від держави потрібно подати заново. Про це нагадали в Міністерстві соціальної політики.

Ця особливість стосуватиметься тих людей, які подавали документи на субсидію на початку минулого опалювального сезону. Ця категорія громадян, яка отримує субсидію, не підпадає під автоматичне перепризначення субсидій.

Подати документи можна онлайн або в місцевих відділеннях органів соцзахисту. Список документів залежить від життєвої ситуації одержувача, але в нього обов’язково входить заява та декларація про доходи.

Особа, що претендує на отримання субсидії, має вказати, куди саме потрібно перераховувати кошти — на банківський рахунок або на відділення пошти. У таких випадках не передбачено автоматичного призначення житлової субсидії на наступний період.

Такі одержувачі належать до категорії «домогосподарства, яким грошова субсидія надавалась у грошовій безготівковій формі».

Ще дві категорії, яким субсидії не перепризначать «автоматом»:

домогосподарства, яким субсидія була призначена за фактичним місцем проживання осіб (орендарі житлових приміщень, внутрішньо переміщені особи);

домогосподарства, чия субсидія була призначена без урахування окремих осіб з-поміж зареєстрованих у житловому приміщенні, що не проживають за місцем реєстрації.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що субсидію на оплату житлово-комунальних послуг можуть не надати цілій низці категорій осіб.

Зокрема, відмову отримають орендодавці, які не задекларували доходи від здачі майна в оренду та люди, які здійснили одноразову покупку вартістю понад 50 тис. грн. Без субсидії залишаться й українці, які впродовж року перед зверненням за субсидією придбали земельну ділянку, квартиру, будинок вартістю понад 50 тис. грн.