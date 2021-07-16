Захід і Китай сядуть у поїзд майбутнього, Росія сумуватиме на узбіччі, фото — Главком

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Джо Байден і Володимир Путін зробили ставки у своїй геополітичній грі, але ситуація «ні миру, ні війни» триває.

Лілія Шевцова, російський політолог і дослідник Chatham House, дала прогноз найближчих дій ключових геополітичних гравців.

Байден висунув доктрину відродження Заходу через повернення до ліберальних цінностей і стримування світового авторитаризму, а Путін відповів альтернативною доктриною, заявляючи про право Росії визначати вибір сусідніх націй і навіть їх розуміння своїх національних інтересів.

На думку Шевцової, в обох варіантах йдеться про війну — в американському, і в російському вимірах.

Кремлю для виправдання нескінченності влади доводиться повертатися до пошуку «ворога», а Захід є ідеальним «ворогом». Він передбачуваний і постійно намагається «вмовити» Росію.

«Доктрина Байдена» є приводом для мобілізації російського населення навколо влади для відсічі уявному «ворогові». Крім того, Вашингтон означив нового головного суперника у світі. Це — Китай, з яким не хоче воювати Європа, оскільки Пекін є головним торговельним партнером Євросоюзу.

Китай зробив ставку не на ворожнечу, а на проникнення в західні судини. Якщо Росія хоче підірвати ліберальний світ, Китай адаптується до нього, пристосовуючи до своїх потреб, — написала Шевцова на свій сторінці у Фейсбук.

Вона припускає, що Путін прагне повернутися в «Концерт західних держав». Росія більше докучає Заходу, який менше залежить від економічних відносин із Москвою, ніж з Пекіном. А діалог із Заходом потрібен Росії і для того, щоб не опинитися в тіні Китаю.

Але нова конфронтація не нагадуватиме «холодну війну», коли СРСР дотримувався домовленостей із Заходом. Слабка Росія змушена грати, порушуючи правила, бо мусить цим компенсувати обмеженість потенціалу.

На думку політолога, триває «дивна війна», коли російські військові обстрілюють британський Defender, але так, щоб у нього не влучити. РФ спільно зі США в Радбезі відкриває коридор для гуманітарної допомоги в Сирії. Хакери REvil раптом зникають після розмови Байдена з Путіним, а представник Байдена з питань клімату Джон Керрі зустрічає в Москві дружній прийом.