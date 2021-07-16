Запад и Китай сядут в поезд будущего, Россия скучать на обочине, фото — Главком

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Ракурс

Джо Байден и Владимир Путин сделали ставки в своей геополитической игре, но ситуация «ни мира, ни войны» продолжается.

Лилия Шевцова, российский политолог и исследователь Chatham House, дала прогноз ближайшим действиям ключевых геополитических игроков.

Байден выдвинул доктрину возрождения Запада через возвращение к либеральным ценностям и сдерживание мирового авторитаризма, а Путин ответил альтернативной доктриной, заявляя о праве России определять выбор соседних наций и даже их понимание своих национальных интересов.

По мнению Шевцовой, в обоих вариантах речь идет о войне — в американском, и в российском измерениях.

Кремлю для оправдания бесконечности власти приходится возвращаться к поиску «врага», а Запад является идеальным «врагом». Он предсказуем и постоянно пытается «уговорить» Россию.

«Доктрина Байдена» является поводом для мобилизации российского населения вокруг власти для отпора воображаемом «врагу». Кроме того, Вашингтон обозначил нового главного соперника в мире. Это — Китай, с которым не хочет воевать Европа, поскольку Пекин является главным торговым партнером Евросоюза.

Китай сделал ставку не на вражду, а на проникновение в западные сосуды. Если Россия хочет подорвать либеральный мир, Китай адаптируется к нему, приспосабливая к своим нуждам, — написала Шевцова на свой странице в Фейсбук.

Она предполагает, что Путин стремится вернуться в «Концерт западных государств». Россия больше досаждает Западу, который меньше зависит от экономических отношений с Москвой, чем с Пекином. А диалог с Западом нужен России и для того, чтобы не оказаться в тени Китая.

Но новая конфронтация не будет напоминать «холодную войну», когда СССР придерживался договоренностей с Западом. Слабая Россия вынуждена играть, нарушая правила, потому что должна этим компенсировать ограниченность потенциала.

По мнению политолога, продолжается «странная война», когда российские военные обстреливают британский Defender, но так, чтобы в него не попасть. РФ совместно с США в Совбезе открывает коридор для гуманитарной помощи в Сирии. Хакеры REvil вдруг исчезают после разговора Байдена с Путиным, а представитель Байдена по вопросам климата Джон Керри встречает в Москве дружеский прием.