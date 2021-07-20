Погода на завтра. Фото: istock

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Ракурс

Погода в Украине 21 июля ожидается преимущественно дождливая, жара пойдет на спад в большинстве регионов. Температура воздуха в горячих регионах достигнет отметки +34°.

Днем столбики термометров покажут от +21° до +34°. Ночи в эти сутки будут теплыми. Ветер обещают северо-западный 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 21 июля прогнозируется дождливая, город будут подтапливать ливни. Ночью температура воздуха опустится до отметки +16°, а днем будет держаться на уровне от +21° до +23° тепла.

Погода в Харькове все еще будет жаркой, но дожди немного уменьшат температуру в городе. Температура воздуха ночью достигнет отметки от +20° до +22 °, а днем столбики термометра застынут на уровне +32°.

Погодные условия в Одессе резко изменятся — сумасшедшая жара уйдет на второй план, а воздух остынет из-за дождей. Город днем ​​прогреется до +30°, ночью столбики термометров покажут +21°.

Погода во Львове ожидается прохладная, прогнозируется сильный дождь. Температурные показатели будут следующими: ночью +15… + 17 ° тепла, а днем +23…+25° тепла.

Погода в Карпатах 21 июля также встретит дождями. Столбики термометров в темное время суток покажут от +14° до +16 ї° тепла, а днем температура достигнет +24° тепла по Цельсию.

Геомагнитная обстановка в Украине 21 июля ожидается спокойная, магнитные бури не прогнозируются.

Напомним, ранее мы сообщали, что погода в июле 2021 года прогнозируется жаркая со средней температурой 20−25° тепла, в горах будет 13−18° выше нуля. Месячное количество осадков ожидается 34−91 мм, в Карпатах и местами на Прикарпатье — 103−155 мм, что не превышает климатическую норму.