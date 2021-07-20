Погода на завтра. Фото: istock

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Погода в Україні 21 липня очікується переважно дощова, спека піде на спад у більшості регіонів. Температура повітря у найгарячіших регіонах досягне позначки +34°.

Вдень стовпчики термометрів покажуть від +21° до +34°. Ночі цієї доби будуть теплими. Вітер обіцяють північно-західний 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 21 липня прогнозується дощова, місто підтоплюватимуть зливи. Вночі температура повітря опуститься до позначки +16°, а вдень триматиметься на рівні від +21° до +23° тепла.

Погода в Харкові й надалі буде спекотною, але дощі трохи зменшать температуру у місті. Температура повітря вночі досягне позначки від +20° до +22°, а вдень стовпчики термометра застигнуть на рівні +32°.

Погодні умови в Одесі різко зміняться — шалена спека піде на другий план, а повітря охолоне через дощі. Місто вдень прогріється до +30°, вночі стовпчики термометрів покажуть +21°.

Погода у Львові очікується дещо прохолодніша, прогнозується рясний дощ. Температурні показники будуть такими: уночі +15…+17° тепла, а вдень +23…+25° тепла.

Погода в Карпатах 21 липня також зустріне дощами. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть від +14° до +16° тепла, а вдень температура сягне +24° тепла за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 21 липня очікується спокійна, магнітні бурі не прогнозуються.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода в липні 2021 року прогнозується спекотна із середньою температурою 20−25° тепла, у горах буде 13−18° вище нуля. Місячна кількість опадів очікується 34−91 мм, у Карпатах та місцями на Прикарпатті — 103−155 мм, що не перевищує кліматичну норму.