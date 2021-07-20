Зеленський полетить у США, коли у Байдена знайдеться час, фото — УП

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Зустріч Володимира Зеленського та Джо Байдена відбудеться у серпні, але точна дати візиту наразі невідома. Про це розповів заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент.

Повірений у справах США, заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії в інтерв’ю «Радіо Свобода» переконував, що «питання лише в тому, щоб знайти час у розкладі президента Байдена».

Президент Байден запропонував, щоб зустріч була в липні або пізніше влітку. Тобто зустріч буде, трохи пізніше. Не в липні, а, думаю, в серпні, — сказав Кент.

Підготовка зустрічі президентів триває із червня, коли під час другої телефонної розмови Зеленського і Байдена останній запросив українського колегу до Вашингтона.

Очільник американської дипломатії в Києві переконує, що інших перепон для зустрічі президентів не існує.

Зараз питання лише в тому, щоб знайти час у розкладі президента Байдена, — повідомив Кент.

Нагадаємо, що на майбутній зустрічі Зеленський планує порушити питання надання Україні ПДЧ у НАТО, підтримку економіки й ситуацію на Донбасі.

«Ракурс» також повідомляв, що в Офісі президента допускають розворот України на Схід, якщо Захід віддасть Україну Росії.

Джерело: «Радіо Свобода»