Дикий кабан

https://racurs.ua/ua/n157671-dyki-kabany-pryskoruut-globalne-poteplinnya-ucheni-vstanovyly-prychynu.html

Ракурс

Дикі кабани сприяють наповненню атмосфери Землі парниковими газами.

Загалом популяцію цих тварин за кількістю викидів вуглекислого газу в атмосферу можна порівняти з 1,1 млн автомобілів. Це встановили учені з Університету Квінсленда (Австралія), повідомляє видання Global Change Biology.

Річ у тім, що кабани, які щороку «переорюють» понад 36 тис. кв. км ґрунту по всьому світу, сприяють отриманню ґрунтовими бактеріями додаткового кисню, через що ці бактерії починають посилено розмножуватися і виділяти додатковий вуглекислий газ.

Загалом такі дії кабанів, за оцінками вчених, призводять до виділення додаткових 4.9 млн тонн вуглекислого газу.

Учені наголошують, що цей вплив не був би таким значним, якби кабани залишалися у традиційних місцях свого проживання. Однак люди посприяли розселенню цих тварин по Південно-Східній Азії, Африці та Південній Америці, де кабани активно плодяться та витісняють корінні види.

Нагадаємо, глобальному потеплінню також активно сприяють тропічні мурахи-листорізи. «Внесок» цих тварин становить 0,2−0,7% від усіх викидів вуглекислого газу з тропічних лісів Центральної та Південної Америки.

Джерело: Global Change Biology