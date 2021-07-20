Алкоголь і сигарети хочуть прибрати із супермаркетів. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n157672-alkogol-i-sygarety-hochut-prybraty-iz-supermarketiv.html

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Алкоголь і сигарети в Україні хочуть заборонити продавати в супермаркетах, продуктових магазинах, а також у магазинах, які торгують дитячими та спортивними товарами.

Нардеп від партії «Слуга народу» Георгій Мазурашу зареєстрував у Верховній Раді законопроект № 5805, який передбачає зміни в частині місць продажу алкоголю й сигарет.

Депутат пропонує продавати пиво, алкогольні, слабоалкогольні напої, вина, сигарети, електронні сигарети та рідини до них, а також прилади для куріння без згоряння тютюну, виключно в спеціалізованих торгових точках (магазинах), де інші товари не продаються.

Крім того, буде категорично заборонено продавати сигарети та алкоголь у продуктових магазинах, а також у магазинах, які торгують дитячими та спортивними товарами.

За порушення заборони автор законопроекту пропонує встановити штраф у розмірі 21 тис. 180 гривень. У такий спосіб депутат планує боротися з масовим вживанням алкоголю й сигарет, які призводять до захворювань.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ціни на алкоголь можуть раптово вирости. Міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства пропонує підвищити мінімальні ціни — зараз уже готується проект відповідної постанови.