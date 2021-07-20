«Лунную» рыбу выбросило на пляе в Орегоне, фото: Seaside Aquarium

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Ракурс

В США на пляж Сантет в западном штате Орегон выбросило очень большую редкую рыбу опах, также известную как «лунная рыба».

Вес рыбы составляет 45 кг и она является первой в своем роде, которую когда-либо видели в этом районе, сообщает издание The Mirror.

Необычная на вид рыба была в «отличном состоянии», когда ее нашли. Вероятно, она находилась близко к берегу, когда погибла.

Снимки животного были опубликованы в соцсетях, после чего рыбой заинтересовались ученые.

Сейчас животное заморозили и разместили в местном аквариуме до конца этого года, где ее могут увидеть все желающие. Впоследствии ученые планируют провести вскрытие этого животного.

Об рыбах этого вида известно достаточно мало, ученые даже не знают среднюю продолжительность их жизни.

Об этих прекрасных рыбах известно не так много, поэтому все, что мы можем узнать, будет полезным, — подчеркивают биологи.

Эти рыбы живут в открытом океане и тропических водах на глубине от 50 до 200 м, где питаются крилем и кальмарами. По мнению ученых, появление рыбы на пляже в этом регионе могло стать последствием изменений климата, которые заставляют животных двигаться на север.

Напомним, недавно на пляже в Калифорнии обнаружили устрашающую «рыбу-монстра».

Источник: The Mirror