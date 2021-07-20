В США на пляж выбросило огромную медузу, фото: «Википедия»

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Ракурс

В Шотландии на пляже обнаружили гигантскую медузу размером с собаку-лабрадора.

Животное обнаружила местная жительница, которая вместе с двумя лабрадорами прогуливалась по пляжу Эйр в округе Саут-Ершир. Об этом сообщает издание Daily Star.

После прилива на пляже лежали несколько медуз, в чем нет ничего необычного, а потом я наткнулась на это чудовище, — рассказала она.

Обнаруженная медуза имела необычную удивительно подробную прозрачную внутреннюю часть. По словам женщины, животное было похоже на «пожеванную собакой игрушку из веревок».

Вероятно, эта медуза относится к виду Rhizostoma pulmo, который считается самым большим видом медуз в Великобритании. Такие медузы могут достигать 150 см в диаметре и весить до 25 кг. Для людей они не опасны.

Напомним, на пляж в американском штате Орегон недавно выбросило редкую гигантскую «лунную» рыбу. Об этих рыбах биологам пока довольно мало известно.

Источник: Daily Star