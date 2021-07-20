Адвокатам разрешили «стучать» друг на друга

https://racurs.ua/n157679-advokatam-razreshili-stuchat-drug-na-druga.html

Ракурс

Жаловаться друг на друга разрешил адвокатам Совет адвокатов Украины (САУ) своим решением от 3 июля 2021 года № 51. САУ утвердил разъяснения для адвокатов по поводу финмониторинга.

САУ указал, что адвокаты обязаны стать на учет в Государственной службе финмониторинга Украины, если они помогают клиенту осуществлять операцию с:

купли-продажи недвижимости или управлении имуществом при финансировании строительства жилья;

купли-продажи субъектов хозяйствования и корпоративных прав;

управление средствами, ценными бумагами или другими активами клиента;

открытие и / или управление банковским счетом или счетом в ценных бумагах;

привлечение средств, необходимых для создания юридических лиц и фондов, обеспечение их деятельности или управления ими;

создание, обеспечение деятельности или управление юридическими лицами, фондами, трастами или другими подобными правовыми образованиями.

Таким образом, если вы обратитесь к адвокату для получения помощи по указанным сделкам, адвокат будет обязан сообщить в Госслужбу финмониторинга о источнике происхождения ваших средств.

При этом, адвокат обязан проводить финмониторинг и сообщать информацию госорганам только в отношении своего клиента, с которым подписан соответствующий договор.

Если же адвокату станет известно, что его коллега распространяет информацию о финансовых операциях третьих лиц (не его клиентов), то адвокат сможет сообщить об этом органам адвокатского самоуправления.

То есть, адвокаты не могут комментировать финансовые операции третьих лиц, если они не являются их клиентами.