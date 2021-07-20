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Спортсменки. Фото: Sky News

Норвежские гандболистки отказались от бикини и попали в скандал (ФОТО)

20 июл 2021, 16:51
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Гандболистки в Норвегии отказались играть в положенных по регламенту трусах бикини, и вместо них одели удобные шорты.

Такой выбор наряда не понравился Европейской федерации гандбола — спортсменок оштрафовали на 1 тыс. 500 евро. Об этом сообщает Sky News.

Гандболистки в новой форме. Фото: Sky News

Отмечается, что ранее гандболистки заявили, что чувствуют себя «избыточно сексуализированными» в таком откровенном наряде, а также пожаловались на то, что им некомфортно играть в трусах, которые всего на 10 сантиметров закрывают ягодицы.

Старая форма. Фото: Sky News

Но Европейская федерация гандбола, организатор континентального первенства, отказала им в праве играть в шортах, потому что это противоречит регламенту соревнований.


Тем не менее сборная все-таки вышла на матч в шортах в знак протеста и получила штраф за «неподобающую экипировку». Норвежки надеются при поддержке спортивных чиновников изменить правила, регулирующие внешний вид участниц.

Источник: Sky News

Источник: Ракурс


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