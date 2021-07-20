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Ракурс
Спортсменки. Фото: Sky News

Норвезькі гандболістки відмовилися від бікіні та потрапили в скандал (ФОТО)

20 лип 2021, 16:51
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Гандболістки в Норвегії відмовилися грати в передбачених регламентом трусах бікіні, і замість них одягли зручні шорти.

Такий вибір вбрання не сподобався Європейської федерації гандболу — спортсменок оштрафували на 1 тис. 500 євро. Про це повідомляє Sky News.

Гандболістки у новій формі. Фото: Sky NewsЗазначається, що раніше гандболістки заявили, що відчувають себе «надлишково сексуалізованими» в такому відвертому вбранні, а також поскаржилися на те, що їм некомфортно грати в трусах, які всього на 10 сантиметрів закривають сідниці.

Стара форма. Фото: Sky NewsАле Європейська федерація гандболу, організатор континентальної першості, відмовила їм у праві грати в шортах, тому що це суперечить регламенту змагань.


Проте збірна все ж вийшла на матч у шортах у знак протесту та дістала штраф за «неналежну екіпіровку». Норвежки сподіваються за підтримки спортивних чиновників змінити правила, що регулюють зовнішній вигляд учасниць.

Джерело: Sky News

Джерело: Ракурс


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