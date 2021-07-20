Спортсменки. Фото: Sky News

https://racurs.ua/ua/n157678-norvezki-gandbolistky-vidmovylysya-vid-bikini-ta-potrapyly-v-skandal-foto.html

Ракурс

Гандболістки в Норвегії відмовилися грати в передбачених регламентом трусах бікіні, і замість них одягли зручні шорти.

Такий вибір вбрання не сподобався Європейської федерації гандболу — спортсменок оштрафували на 1 тис. 500 євро. Про це повідомляє Sky News.

Зазначається, що раніше гандболістки заявили, що відчувають себе «надлишково сексуалізованими» в такому відвертому вбранні, а також поскаржилися на те, що їм некомфортно грати в трусах, які всього на 10 сантиметрів закривають сідниці.

Але Європейська федерація гандболу, організатор континентальної першості, відмовила їм у праві грати в шортах, тому що це суперечить регламенту змагань.

Проте збірна все ж вийшла на матч у шортах у знак протесту та дістала штраф за «неналежну екіпіровку». Норвежки сподіваються за підтримки спортивних чиновників змінити правила, що регулюють зовнішній вигляд учасниць.

Джерело: Sky News