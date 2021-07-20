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Ракурс
Туристы слетали в космос на 11 минут — фото и видео полета, скриншот видео

Туристы слетали в космос на 11 минут — фото и видео полета

20 июл 2021, 16:46
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Ракета New Shepard с миллиардером Джеффом Безосом на борту 20 июля осуществила успешный полет в космос на суборбитальную высоту.

Корабль пересек линию Кармана — 100 км над уровнем моря — и пробыл в невесомости примерно три минуты. Максимальная высота полета составляла 107 км.

Сначала на Землю вернулся модуль, который выводил New Shepard в космос, а затем на трех парашютах приземлилась капсула с экипажем.

Полет длился 10 минут 20 секунд. Уже через 25 минут после старта туристы вышли из капсулы, их встретили с бокалами шампанского.

Туристы слетали в космос на 11 минут — фото и видео полета, скриншот видео

Туристы слетали в космос на 11 минут — фото и видео полета, скриншот видео

Туристы слетали в космос на 11 минут — фото и видео полета, скриншот видео

Безос слетал в космос на ракете компании Blue Origin вместе с братом Марком, 82-летней летчицей Уолли Фанк и студентом из Нидерландов Оливером Дэменом.


Дэмен полетел вместо победителя аукциона Blue Origin. Мужчина, имя которого не разглашается, должен был принять участие в миссии за 28 млн долл., но отказался.

Туристы слетали в космос на 11 минут — фото и видео полета, скриншот видео

Источник: Ракурс


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