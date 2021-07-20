Туристы слетали в космос на 11 минут — фото и видео полета, скриншот видео

https://racurs.ua/n157677-turisty-sletali-v-kosmos-na-11-minut-foto-i-video-poleta.html

Ракурс

Ракета New Shepard с миллиардером Джеффом Безосом на борту 20 июля осуществила успешный полет в космос на суборбитальную высоту.

Корабль пересек линию Кармана — 100 км над уровнем моря — и пробыл в невесомости примерно три минуты. Максимальная высота полета составляла 107 км.

Сначала на Землю вернулся модуль, который выводил New Shepard в космос, а затем на трех парашютах приземлилась капсула с экипажем.

Полет длился 10 минут 20 секунд. Уже через 25 минут после старта туристы вышли из капсулы, их встретили с бокалами шампанского.

Безос слетал в космос на ракете компании Blue Origin вместе с братом Марком, 82-летней летчицей Уолли Фанк и студентом из Нидерландов Оливером Дэменом.

Дэмен полетел вместо победителя аукциона Blue Origin. Мужчина, имя которого не разглашается, должен был принять участие в миссии за 28 млн долл., но отказался.