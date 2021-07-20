Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Туристи злітали в космос на 11 хвилин – фото і відео польоту, скріншот відео

Туристи злітали в космос на 11 хвилин — фото і відео польоту

20 лип 2021, 16:46
999

Ракета New Shepard з мільярдером Джеффом Безосом на борту 20 липня здійснила успішний політ у космос на суборбітальну висоту.

Туристи злітали в космос на 11 хвилин – фото і відео польоту, скріншот відео

Туристи злітали в космос на 11 хвилин – фото і відео польоту, скріншот відео

Корабель перетнув лінію Кармана — 100 км над рівнем моря і пробув в невагомості приблизно три хвилини. Максимальна висота польоту становила 107 км.

Спочатку на Землю повернувся модуль, який виводив New Shepard в космос, а згодом на трьох парашутах приземлилася капсула з екіпажем.

Туристи злітали в космос на 11 хвилин – фото і відео польоту, скріншот відео

Туристи злітали в космос на 11 хвилин – фото і відео польоту, скріншот відео

Політ тривав 10 хвилин 20 секунд. Вже через 25 хвилин після старту туристи вийшли з капсули, їх зустріли з келихами шампанського.

Безос злітав у космос на ракеті компанії Blue Origin разом із братом Марком, 82-річною льотчицею Воллі Фанк і студентом з Нідерландів Олівером Деменом.


Демен полетів замість переможця аукціону Blue Origin. Чоловік, ім’я якого не розголошується, повинен був взяти участь у місії за 28 млн дол., але відмовився.

Туристи злітали в космос на 11 хвилин – фото і відео польоту, скріншот відео

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів