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Туристи злітали в космос на 11 хвилин – фото і відео польоту, скріншот відео
Туристи злітали в космос на 11 хвилин — фото і відео польотуhttps://racurs.ua/ua/n157677-turysty-zlitaly-v-kosmos-na-11-hvylyn-foto-i-video-polotu.htmlРакурс
Ракета New Shepard з мільярдером Джеффом Безосом на борту 20 липня здійснила успішний політ у космос на суборбітальну висоту.
Корабель перетнув лінію Кармана — 100 км над рівнем моря і пробув в невагомості приблизно три хвилини. Максимальна висота польоту становила 107 км.
Спочатку на Землю повернувся модуль, який виводив New Shepard в космос, а згодом на трьох парашутах приземлилася капсула з екіпажем.
Політ тривав 10 хвилин 20 секунд. Вже через 25 хвилин після старту туристи вийшли з капсули, їх зустріли з келихами шампанського.
Безос злітав у космос на ракеті компанії Blue Origin разом із братом Марком, 82-річною льотчицею Воллі Фанк і студентом з Нідерландів Олівером Деменом.
Демен полетів замість переможця аукціону Blue Origin. Чоловік, ім’я якого не розголошується, повинен був взяти участь у місії за 28 млн дол., але відмовився.
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