Туристи злітали в космос на 11 хвилин – фото і відео польоту, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n157677-turysty-zlitaly-v-kosmos-na-11-hvylyn-foto-i-video-polotu.html

Ракурс

Ракета New Shepard з мільярдером Джеффом Безосом на борту 20 липня здійснила успішний політ у космос на суборбітальну висоту.

Корабель перетнув лінію Кармана — 100 км над рівнем моря і пробув в невагомості приблизно три хвилини. Максимальна висота польоту становила 107 км.

Спочатку на Землю повернувся модуль, який виводив New Shepard в космос, а згодом на трьох парашутах приземлилася капсула з екіпажем.

Політ тривав 10 хвилин 20 секунд. Вже через 25 хвилин після старту туристи вийшли з капсули, їх зустріли з келихами шампанського.

Безос злітав у космос на ракеті компанії Blue Origin разом із братом Марком, 82-річною льотчицею Воллі Фанк і студентом з Нідерландів Олівером Деменом.

Демен полетів замість переможця аукціону Blue Origin. Чоловік, ім’я якого не розголошується, повинен був взяти участь у місії за 28 млн дол., але відмовився.