Безос летить у космос з туристами на кораблі власної компанії

https://racurs.ua/ua/n157665-bezos-letyt-u-kosmos-z-turystamy-na-korabli-vlasnoyi-kompaniyi-translyaciya.html

Ракурс

Мільярдер Джефф Безос 20 липня відправиться в космос разом з екіпажем ракетного корабля New Shepard.

На орбіту полетять також брат мільярдера Марк Безос, 82-річна американська льотчиця Воллі Фанк і 18-річний студент Олівер Дейма. У космос відправиться найстаріша і наймолодша людина за всю історію.

Корабель New Shepard побудувала компанія Blue Origi. Він призначений для обслуговування ринку космічного туризму.

Команда Безоса стартує з пустелі Західного Техасу. Раніше New Shepard здійснила 15 автоматизованих випробувальних польотів без людей.

Політ триватиме 11 хвилин, три з яких космічні туристи проведуть в невагомості. New Sheppard доставить астронавтів на висоту близько 100 км, яка вважається кордоном космосу.

Політ Безос приурочив до чергової річниці першої висадки американських астронавтів на Місяць. Ця подія колись вплинула на Безоса, який з дитинства мріяв полетіти у космос. Власне, назва ракети New Shepard походить від прізвища астронавта Алана Шепарда, який здійснив перший суборбітальний політ у травні 1961 року.

Безос — засновник компаній Amazon, Blue Origin, власник видавничого дому The Washington Post.

11 липня компанія Virgin Galactic успішно запустила у космос мільярдера Річарда Бренсона. Бренсон на дев’ять днів випередив Безоса. Його ракетоплан VSS Unity підняв космічний апарат на висоту близько 15−20 км. Потім запустилися двигуни пілотованого модуля, який доставив екіпаж на висоту близько 80−90 км, яку вчені вважають кордоном між атмосферою і космосом.

Пілотовану капсулу космічних туристів на New Shepard виведе у космос ракетоносій. Вона повернеться на Землю на парашуті.