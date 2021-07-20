Безос летит в космос с туристами на корабле собственной компании

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Ракурс

Миллиардер Джефф Безос 20 июля отправится в космос вместе с экипажем ракетного корабля New Shepard.

На орбиту полетят также брат миллиардера Марк Безос, 82-летняя американская летчица Уолли Фанк и 18-летний студент Оливер Дейма. Это значит, что в космос отправятся самый пожилой и самый молодой в истории астронавты.

Корабль New Shepard построила компания Blue Origi. Он предназначен для обслуживания рынка космического туризма.

Команда Безоса стартует в пустыне Западного Техаса. Ранее New Shepard осуществила 15 автоматизированных испытательных полетов без людей.

Полет продлится 11 минут, три из которых космические туристы проведут в невесомости. New Sheppard доставит астронавтов на высоту около 100 км, которая считается границей космоса.

Полет Безос приурочил к очередной годовщине первой высадки американских астронавтов на Луну. Это событие когда-то повлияло на Безоса, который с детства мечтал полететь в космос. Собственно, название ракеты New Shepard походит от фамилии астронавта Алана Шепарда, который совершил первый суборбитальный полет в мае 1961 года.

Безос — основатель компаний Amazon, Blue Origin, владелец издательского дома The Washington Post.

11 июля компания Virgin Galactic успешно запустила в космос миллиардера Ричарда Брэнсона. Брэнсон на девять дней опередил Безоса. Его ракетоплан VSS Unity поднял космический аппарат на высоту около 15−20 км. Затем запустились двигатели пилотируемого модуля, который доставил экипаж на высоту около 80−90 км. Ее ученые считают границей между атмосферой и космосом.

Пилотируемую капсулу космических туристов на New Shepard выведет в космос ракета-носитель. Она вернется на Землю на парашюте.