Зеленский является духовным и политическим лидером для «Слуги народа». Фото:

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Владимир Зеленский, президент Украины, является духовным и политическим лидером для партии «Слуги народа».

Члены этой политической силы объединились вокруг важных идей, с которыми Зеленский шел на президентские выборы. Об этом глава партии «Слуга народа», первый заместитель председателя фракции в Верховной Раде Александр Корниенко заявил в интервью «Українським новинам».

Важно различать, все же президент Зеленский для нас — это политический лидер, духовный лидер, как мы говорим в полушутку. Мы объединились вокруг важных идей, с которыми он шел на выборы, — отметил он.

Корниенко отметил, что глава государства не руководит партией в ручном режиме и даже сам Корниенко, хоть и является официальным головой, не руководит политсилой. По его словам, Зеленский «выступает очень часто идеологическим лидером, таким определенным камертоном, поскольку на все вещи, связанные с проявлением старой политики, президент лучше и быстрее всех нас указывает, советует и серьезно спрашивает».

Парламентарий отметил, что в «Слугу народа» пытаются заложить принципы, по которым партия бы действовала одинаково и в Раде, и в меньшей общине.

Напомним, председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что принципы правящих партий Украины и Китая во многом совпадают, чем вызвал скандал. Впоследствии во фракции смену идеологии на коммунистическую опровергли — заявляют, что президентская партия до сих пор остается центристской.

Источник: «Українські новини»