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Ракурс
В 26-й бригаде показали, чем питаются военные, фото: 26-я артиллерийская бригада

Чем питаются военные, показали в 26-й артиллерийской бригаде (ФОТО)

20 июл 2021, 15:10
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В 26-й артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича показали, чем питаются ее военные.

Фото из столовой опубликовали вчера, 19 июля, на странице пресс-службы военной части в социальной сети Фейсбук.

Обед наряда по части по расписанию, за полчаса до общего, — подписали фотоснимки в пресс-службе. — От себя можем только добавить одно — вкусно.


В 26-й бригаде показали, чем питаются военные, фото: 26-я артиллерийская бригада

Напомним, в последнее время стали появляться многочисленные сообщения о некачественном кормления военнослужащих. Опровергая их, представители власти иногда прибегали к использованию ненормативной лексики. В частности, в начале июля такой казус произошел с пресс-службой оперативного командования «Север».

Источник: Ракурс


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