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В 26-й бригаде показали, чем питаются военные, фото: 26-я артиллерийская бригада
Чем питаются военные, показали в 26-й артиллерийской бригаде (ФОТО)https://racurs.ua/n157667-chem-pitautsya-ee-voennye-pokazali-v-26-y-artilleriyskoy-brigade-foto.htmlРакурс
В 26-й артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича показали, чем питаются ее военные.
Фото из столовой опубликовали вчера, 19 июля, на странице пресс-службы военной части в социальной сети Фейсбук.
Обед наряда по части по расписанию, за полчаса до общего, — подписали фотоснимки в пресс-службе. — От себя можем только добавить одно — вкусно.
Напомним, в последнее время стали появляться многочисленные сообщения о некачественном кормления военнослужащих. Опровергая их, представители власти иногда прибегали к использованию ненормативной лексики. В частности, в начале июля такой казус произошел с пресс-службой оперативного командования «Север».
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