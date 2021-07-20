У 26-й бригаді показали, чим харчуються військові, фото: 26-a артилерійська бригада ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича

https://racurs.ua/ua/n157667-chym-harchuutsya-yiyi-viyskovi-pokazaly-u-26-y-artyleriyskiy-brygadi-foto.html

Ракурс

У 26-й артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича показали, чим харчуються її військові.

Фото з їдальні опублікували вчора, 19 липня, на сторінці прес-служби військової частини в соціальній мережі Фейсбук.

Обід наряду по частині за розкладом, за півгодини до загального, — підписали фотознімки у прес-службі. — Від себе можемо тільки додати одне — смачно.

Нагадаємо, останнім часом почали з’являтися численні повідомлення про неякісне годування військовослужбовців. Спростовуючи їх, представники влади інколи вдавалися до використання ненормативної лексики. Зокрема, на початку липня такий казус стався з прес-службою оперативного командування «Північ».