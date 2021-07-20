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У 26-й бригаді показали, чим харчуються військові, фото: 26-a артилерійська бригада ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича

Чим харчуються військові, показали у 26-й артилерійській бригаді (ФОТО)

20 лип 2021, 15:10
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У 26-й артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича показали, чим харчуються її військові.

Фото з їдальні опублікували вчора, 19 липня, на сторінці прес-служби військової частини в соціальній мережі Фейсбук.

Обід наряду по частині за розкладом, за півгодини до загального, — підписали фотознімки у прес-службі. — Від себе можемо тільки додати одне — смачно.

У 26-й бригаді показали, чим харчуються військові, фото: 26-a артилерійська бригада ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича

Нагадаємо, останнім часом почали з’являтися численні повідомлення про неякісне годування військовослужбовців. Спростовуючи їх, представники влади інколи вдавалися до використання ненормативної лексики. Зокрема, на початку липня такий казус стався з прес-службою оперативного командування «Північ».

Джерело: Ракурс


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