Парламент розблокував закони про судову реформу в Україні – про що вони, фото — ЦПК

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Закони про судову реформу в Україні розблокувала Верховна Рада. Парламент 20 липня провів позачергове пленарне засідання.

Нардепи з 19 до 23 липня працюють з виборцями, але їх довелося зібрати в пленарній залі ще раз, аби розблокувати декілька важливих законів.

Минулого тижня в Раді зареєстрували постанови, автори яких вимагали скасувати результати голосування щодо законів про перезавантаження роботи Вищої кваліфкомісії суддів (3711- д), реформи «Укроборонпрому», Вищої ради правосуддя (№ 5068) та її інспекторів (№ 5069).

20 липня усі ці постанови нардепи провалили. Тепер закони ляжуть на стіл спікера Ради, а потім підуть на підпис президента та публікацію. Відзначимо, що в сесійній залі 20 липня зібралися тільки 99 нардепів.

Про що розблоковані закони

Зміни до закону про ВККСУ передбачають, що Вища кваліфікаційна комісія суддів складатиметься із 16 членів. Половину призначатимуть з числа суддів або суддів у відставці. Комісія вважається повноважною за умови призначення до її складу не менше одинадцяти членів.

Перший склад конкурсної комісії з питань доброчесності починає роботу за умови призначення не менше чотирьох її членів. З них двоє будуть запропоновані міжнародними організаціями, які останні п’ять років надають Україні технічну допомогу в сфері судової реформи або запобігання і протидії корупції. У разі однакової кількості голосів «за» і «проти» голоси трьох членів Конкурсної комісії, з яких двоє запропоновані міжнародними організаціями, є вирішальними.

Законопроект № 5068 про ВРП передбачає перевірку на доброчесність чинного складу Вищої ради правосуддя і залучення Етичної ради для формування нового (у складі ради будуть міжнародні експерти).

До Етичної ради увійдуть три особи з числа суддів або суддів у відставці, визначені Радою суддів України, та три особи, визначені міжнародними організаціями. Упродовж трьох місяців з дня затвердження її складу рада оцінюватиме відповідність членів ВРП (крім голови Верховного суду), обраних (призначених) до набрання чинності цим законом, критеріям професійної етики та доброчесності.

Після рекомендацій Етичної ради з’їзди суддів (адвокатів чи науковців), конференція прокурорів мають три місяці, щоб відреагувати — звільнити чи прийняти рішення про залишення члена ВРП на посаді. Якщо рішення не ухвалять, то член ВРП вважається «звільненим на підставі закону». В законі визначено ключовий голос незалежних міжнародних експертів в Етичній раді, а строк її повноважень складе шість років.