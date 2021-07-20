Рада разблокировала законы о судебной реформе в Украине — о чем они, фото — ЦПК

https://racurs.ua/n157658-rada-razblokirovala-zakony-o-sudebnoy-reforme-v-ukraine-o-chem-oni.html

Ракурс

Законы о судебной реформе в Украине разблокировала Верховная Рада. Парламент 20 июля провел внеочередное пленарное заседание.

Нардепы с 19 до 23 июля работают с избирателями, но их пришлось собрать в пленарном зале еще раз, чтобы разблокировать несколько важных законов.

На прошлой неделе в Раде зарегистрировали постановления, авторы которых требовали отменить результаты голосования по поводу законов о перезагрузке работы Высшей квалификационной судей (3711- д), реформе «Укроборонпрома», Высшего совета правосудия (№ 5068) и его инспекторов (№ 5069).

20 июля все эти постановления нардепы провалили. Теперь законы лягут на стол спикера Рады, а затем пойдут на подпись президента и публикацию. Отметим, что в сессионой зале 20 июля собрались только 99 нардепов.

О чем разблокированные законы

Изменения в закон о ВККСУ предполагают, что Высшая квалификационная комиссия судей будет состоять из 16 членов. Половину назначат из числа судей или судей в отставке. Комиссия считается полномочной при условии назначения в ее состав не менее одиннадцати членов.

Первый состав конкурсной комиссии по вопросам добродетели начинает работу при условии назначения не менее четырех ее членов. Из них двое будут предложены международными организациями, которые последние пять лет предоставляют Украине техническую помощь в сфере судебной реформы или предотвращения и противодействия коррупции. В случае одинакового количества голосов «за» и «против» голоса трех членов Конкурсной комиссии, из которых двое предложены международными организациями, являются решающими.

Законопроект № 5068 о ВСП предусматривает проверку на добродетель действующего состава Высшего совета правосудия и привлечения Этического совета для формирования нового (в составе совета будут международные эксперты).

В совет войдут три человека из числа судей или судей в отставке, определенные Советом судей Украины, и три человека, определенные международными организациями. В течение трех месяцев со дня утверждения его состава совет будет оценивать соответствие членов ВСП (кроме председателя Верховного суда), избранных (назначенных) до вступления в силу этого закона, критериям профессиональной этики и добродетели.

После рекомендаций Этического совета у съездов судей (адвокатов или ученых), конференции прокуроров будет три месяца, чтобы отреагировать — уволить или принять решение об оставлении члена ВСП в должности. Если решение не будет принято, то член ВСП считается «уволенным на основании закона». В законе определен принцип ключевого голос независимых международных экспертов в Этическом совете, а срок его полномочий составит шесть лет.