Ирина Верещук заявила о желании стать министром обороны. Фото:

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Ирина Верещук, народный депутат из «Слуги народа», заявила о готовности возглавить Минобороны.

Парламентарий чувствует в себе силы стать министром обороны, поскольку понимает, в чем нуждается сегодня армия. Она предлагает разделить полномочия министра обороны и главнокомандующего Вооруженными силами. Верещук убеждена, что во главе Министерства обороны должен быть именно политик, который сможет провести реформы. Об этом она заявила в комментарии «Украина 24».

Да, я бы согласилась. Я уже говорила это тысячу раз. Работая в комитете по национальной безопасности, обороне и разведке я прекрасно понимаю, в чем нуждается армия, когда мы говорим о реформировании. Министерство обороны — это политический орган, где во главе должен стоять политик, — заявила нардеп.

По мнению Верещук, министр обороны — это так называемый менеджер, который обслуживает армию, которая воюет. Нардеп отметила, что распределением полномочий, финансовыми делами и строительством жилья военным должен заниматься министр обороны. А непосредственно военными действиями, по мнению Верещук, должен заниматься главнокомандующий ВСУ.

Напомним, должность нового генерального секретаря НАТО может занять женщина. Среди претендентов оказались три женщины из стран Восточной Европы. Нынешнего генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга могут заменить бывший президент Литвы Даля Грибаускайте, бывший президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, а также действующий президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Фаворитом из трех представленных кандидатов считается Грабар-Китарович. Консультации уже идут, и многие чиновники и дипломаты уверены, что идеальный кандидат должен соответствовать двум главным критериям: женщина и представитель Восточной Европы.